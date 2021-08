“Anche questo grande figlio di pu***na l’abbiamo sconfitto!”. Inizia così, con una citazione di uno dei pezzi simbolo degli Stadio, il post con cui Gaetano Curreri annuncia ai fan che presto lascerà l’ospedale di Ancona, dove è ricoverato dopo l’infarto che lo ha colpito durante un concerto a San Benedetto del Tronto lo scorso 30 luglio.

“Difficile – scrive il leader degli Stadio, autore per tanti altri Big della musica italiana – trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto. Un ringraziamento particolare lo dedico a una vera generazione di fenomeni che mi ha tempestivamente soccorso sul palco, all’UTiC e al centro di emodinamica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Un ultimo ringraziamento va ai miei compagni di una vita Roberto e Andrea e alla mia manager Laura, ancora qui a pochi km da me, mi sono sempre rimasti vicino”. Poi l’annuncio più atteso da amici e fan: “Fra pochi giorni mi dimetteranno, ci sentiamo presto. Vi voglio bene”.