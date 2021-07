Si stava per esibire a San Benedetto del Tronto sulle note di Piazza Grande di Lucio Dalla quando, all’improvviso, un malore lo ha fatto accasciare a terra. Soccorso dai musicisti sul palco, Gaetano Curreri, cantante degli Stadio di 69 anni, è stato portato ieri notte in ospedale ad Ascoli, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Ora per fortuna i compagni di band, il chitarrista Andrea Fornili e il bassista Roberto Drovandi, annunciano che Curreri sta bene: “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati. Grazie ancora”.