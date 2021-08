È arrivato in aeroporto in ritardo e, quando ha visto che il check in per il suo volo era chiuso ormai da 35 minuti, ha iniziato a dare in escandescenze e si è sdraiato sul nastro trasportatore dei bagagli nella vana e folle speranza di potersi così imbarcare sull’aereo. È quanto ha fatto un 34enne inglese all’aeroporto di East Midlands, in Gran Bretagna, come riferisce la Bbc: l’uomo doveva partire per la Polonia e non ha accettato di aver perso l’aereo a causa del suo ritardo.

Per fermarlo è dovuta intervenire la polizia, che lo ha recuperato dal nastro dei bagagli, immobilizzato e arrestato con l’accusa di essere entrato in un’area ristretta dell’aeroporto senza permesso. “Sembrava di essere in una scena di Die Hard”, ha raccontato alla Bbc uno degli agenti di polizia intervenuti. Il 34enne è stato poi rilasciato in breve tempo e l’è cavata con un ammonimento.