Mara Venier si toglie un sassolino dalla scarpa contro Barbara D’Urso. Lo ha fatto nel corso de Gli Incontri del Principe”, il talk show organizzato dal Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio di cui è stata ospite: parlando della sua carriera e della sua esperienza al timone di Domenica In, la conduttrice ha voluto sfatare le insinuazioni secondo cui i politici preferiscano andare a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso piuttosto che nella sua trasmissione, svelando il vero motivo della loro assenza a Domenica In.

La Venier ha spiegato che in realtà moltissimi politici l’hanno più volte contattata per auto-invitarsi come ospiti ma a lei non è possibile accoglierli per un motivo ben preciso: “Non come la D’Urso che intervista… la D’Urso dice scelgono me ma non è vero Barbara che scelgono te. È che io non li posso avere da regolamento, però con Barbara ci facciamo delle belle risate – ha detto -. Chissà quest’anno”. La nuova stagione di Domenica In è in partenza il prossimo 19 settembre.