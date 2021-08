Sta facendo discutere sui social l’ultimo scatto pubblicato da Belen Rodriguez raffigurante la sua secondogenita Luna Marì, nata lo scorso luglio, mentre dorme con la testa sotto al cuscino. “Buongiorno dolce così”, commenta la showgirl argentina accanto alla foto. “È pericoloso farla dormire così, rischia di morire“, le hanno scritto in molti nei commenti o ancora: “Non la far dormire con la testa sotto al cuscino”. Come è noto, infatti, per i neonati è assolutamente sconsigliato l’utilizzo di cuscini in quanto potrebbero causarne la morte per soffocamento oltre a impedire alla mamma di sentirlo piangere. Ma non solo: soprattutto nei primissimi mesi di vita, il loro apparato scheletrico non è ancora pienamente formato e dormire tra i cuscini potrebbe causare al piccolo malformazioni o problemi allo sviluppo del collo e della testa.

