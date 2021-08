“Ho una fobia, si chiama tripofobia”. Michelle Hunziker risponde a cuore aperto alle domande dei suoi followers su Instagram. La showgirl svizzera ha dedicato un po’ di tempo, nelle scorse ore, per dialogare con i fan, rispondendo alle loro domande. Tantissimi i temi trattati, da questo della sua fobia fino – inevitabilmente – alla presunta crisi matrimoniale con il marito Tomaso Trussardi di cui tanto si sta parlando. “Ormai lo sanno tutti, amici e parenti che ho questa fobia“, dice Michelle. Di cosa si tratta? Della paura (o meglio, fastidio) di quelle superfici che presentano buchi anche piccoli o protuberanze.

E poi ancora a ruota libera: “Ci sono dei momenti in cui sono triste, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come vorrei”, spiega a chi le chiede come faccia ad essere sempre sorridente e positiva. “Avevo una vita molto semplice, non l’avrei mai pensato”, racconta ancora parlando di quando da bambina viveva in un paesino della Svizzera, ignara del successo che avrebbe avuto “da grande”. Poi ecco la domanda sul matrimonio: “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie“, conclude Michelle Hunziker.