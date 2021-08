Non è mai stato un mistero che fra l’ex Presidente americano Donald Trump e la nazionale di calcio femminile statunitense che due anni fa vinse i Mondiali non corre buon sangue. In particolare l’allora Capo di Stato non gradì le frasi della “capitana” Megan Rapinoe e altre giocatrici che, prima della finale, dissero che non sarebbero andate alla Casa Bianca in caso di vittoria. Questo anche a causa delle loro idee politiche, diametralmente opposte a quelle di Trump. Così ora il ‘fallimento’ del team Usa a Tokyo 2020, dove le americane erano favoritissime per l’oro e invece si sono dovute accontentare del bronzo, fornisce a Trump l’occasione per attaccare la squadra.

“Se la nostra nazionale di calcio femminile – scrive via social l’ex Presidente -, guidata da un gruppo di estremiste radicali di sinistra, non fosse cosi’ ‘impegnata’ avrebbe vinto l’oro invece del bronzo. Ma essere ‘impegnate’ in quel modo significa perdere, è tutto sbagliato e certamente lo è questa nostra squadra”. Poi un attacco alla Rapinoe, simbolo del movimento Lgbt e che più volte in passato ha espresso pensieri contro Trump. “La donna con i capelli color porpora – scrive Trump – ha giocato male e perde troppo tempo pensando a politiche e cause di estrema sinistra, senza fare il suo lavoro. Loro (i tecnici ndr) dovrebbero sostituire certe ‘impegnate’ con delle vere patriote e cosi’ si tornerà a vincere di nuovo”.