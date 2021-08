Ancora una volta è finito nei guai il rapper 19enne Baby Gang, vero nome Zaccaria Mouhib. Lo scorso anno l’artista aveva pubblicato su Instagram la perquisizione delle forze dell’ordine nella sua abitazione, il 10 aprile scorso è stato indagato per i disordini in zona San Siro durante le registrazioni di un video con decine di giovani in barba alle norme anti Covid, ora sempre per un video, “Cella 2”, la Guardia di Finanza lo ha denunciato per aver usato, senza permesso, le foto dei figli minorenni di una nota influencer torinese, seguitissima dalle mamme.

Il brano e il video raccontano la vita in carcere del protagonista e sono state inserite anche le immagini dei minorenni. “Considerando che il brano descrive la vita in prigione del protagonista – spiegano gli ufficiali in una nota diramata alla stampa -, è stato ritenuto che la riproduzione fosse anche diffamatoria nei confronti dei bambini. Il rapper, peraltro, durante la fase delle investigazioni è stato protagonista di un’azione dimostrativa contro rappresentanti degli organi di polizia nel quartiere San Siro di Milano e, nel contempo, ha realizzato un video, immesso in rete, con il quale inneggia alla violenza e alla rivoluzione contro il sistema e le forze dell’ordine”.

Il video è stato riprodotto 9.633.480 volte, di cui 3.026.140 con particolare riferimento all’istante in cui appariva l’immagine incriminata. Insieme al rapper sotto inchiesta ci sono anche il regista e il realizzatore del video “per aver abusivamente riprodotto, trasmesso e diffuso in pubblico la fotografia dei minori, in violazione della normativa sul diritto d’autore e per aver diffamato la loro immagine. Ai tre sono state contestate anche le sanzioni amministrative previste dalla legislazione in materia di copyright”.