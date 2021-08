Maneskin e Iggy Pop per la prima volta insieme. La band il 6 agosto pubblica la nuova versione di “I Wanna Be Your Slave”, tratto dall’ultimo album “Teatro d’ira – Vol. 1”, in duetto con l’icona del rock. “È stato un onore lavorare con Iggy Pop. Sentirlo cantare ‘I Wanna Be Your Slave’, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. – hanno dichiarato Victoria, Damiano, Thomas e Ethan – Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme”.

Iggy Pop con la band The Stooges è entrato nella Rock’n Roll Hall Of Fame e di recente ha ricevuto un Grammy Award per la sua carriera. L’artista ha collaborato con David Bowie, Simple Minds, Green Day, Alice Cooper, New Order, Ryuichi Sakamoto, Queens of the Stone Age e ora con i Maneskin. La band ha annunciato il sold out del loro primo tour nei principali palazzetti italiani (organizzato e prodotto da Vivo Concerti) a cui si aggiunge il concerto-evento di sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo, realizzato in collaborazione con Rock In Roma. Durante l’estate 2021 e quella del 2022 saranno in tour nei più importanti Festival europei.