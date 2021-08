Un pericoloso esemplare di tartaruga azzannatrice è stato recuperato dai vigili del fuoco di Amelia presso la diga Acea del lago di San Liberato a Narni, in Umbria. Si tratta di una specie particolare di tartarughe d’acqua dolce che, nonostante le dimensioni ridotte, è considerata molto pericolosa per l’incolumità pubblica, tanto che in Italia ne è vietata la vendita e la detenzione. Sul posto anche il comandante dei carabinieri forestali di Narni, ai quali e’ stato affidato l’animale. A giugno, sempre in Umbria, un altro esemplare era stato scoperto in un laghetto privato a Cannara. La tartaruga azzannatrice è un animale comune nel Nord America, ma ultimamente si sta diffondendo anche in Europa.