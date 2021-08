Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che della trasparenza ha fatto un suo baluardo, ritiene di non dover dare spiegazioni in merito alla notizia pubblicata da il Fatto Quotidiano sulla consulenza accordata a Renato Farina, noto come ‘agente Betulla’. Alle nostre domande il ministro, intercettato al termine del Cdm, prima che entrasse alla Camera, si trincera dietro a un “buonasera, buon lavoro”. L’unica reazione politica è quella di Sinistra italiana, con Nicola Fratoianni: “Siamo saltati sulla sedia, vicenda incredibile. Nel ruolo Farina è quantomeno inopportuno e credo che il governo e il presidente del Consiglio dovrebbe dire qualcosa in merito. Noi presenteremo un’interrogazione parlamentare, perché questa storia non può finire qui”.