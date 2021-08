Gli appassionati di Reazione a Catena, il quiz estivo del preserale di Rai 1, lo sanno: durante il gioco de “l’intesa vincente” può succedere di tutto. È così è stato anche nella puntata di martedì 3 agosto, durante la prova del trio “Numeri primi“. Claudio e Lorenzo, due membri della squadra, dovevano far indovinare a Davide la parola “Marilyn Monroe” solo che nel farlo hanno usato una delle parole vietate dal regolamento del quiz, ovvero “Coca Cola”.

Subito è intervenuto il conduttore, Marco Liorni: “Non si possono dire nomi di marchi, è un errore e tornate indietro di uno“, ha detto loro. Ma non solo: essendo il programma registrato, la regia ha prontamente “censurato” con un “beep” la parola incriminata che non è così andata in onda. Nonostante questo incidente di percorso però, i Numeri primi sono riusciti comunque ad arrivare in finale, senza però vincere il montepremi di 3219 euro.