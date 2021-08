La ventunesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” quest’anno allunga e partirà già a settembre, come anticipato da Davide Maggio. Fervono in questi giorni agli studi Elios di Roma i provini per individuare i nuovi cantanti e ballerini che prenderanno il banco di Sangiovanni, la vincitrice Giulia, Aka 7even e Tancredi. Ma la nuova edizione avrà qualche sorpresa a partire dai professori. Dagospia lancia la bomba: “Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”. Al posto di Arisa subentra Lorella Cuccarini che lascia così vacante un posto tra i professori della classe di ballo che sarà preso da Raimondo Todaro. L’ex protagonista di “Ballando con le stelle” ha lasciato la sua “famiglia televisiva” con disappunto da parte di Milly Carlucci che avrebbe quantomeno gradito un confronto. Sempre secondo Dagospia, la decisione del ballerino non sarebbe un fulmine a ciel sereno visto che da tempo si proponeva da tempo alla concorrenza. Todaro rivedrà così sotto lo stesso tetto l’ex moglie Francesca Tocca del corpo di ballo della trasmissione. Quest’ultima aveva lasciato il marito dopo un flirt con un ex ballerino di “Amici”, Valentin.

Arisa comunque non ci sta. Con una storia su Instagram ha risposto l’indiscrezione di Dagospia, non smentendo di fatto la notizia: “Io non sono sgangherata (il termine riportato dal sito era strampalata, ndr). Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi”. Dunque anno nuovo, professori nuovi ad “Amici”.