“Ma la valigia al ritorno pesa di più?” Così si chiede Pierpaolo Pretelli in alcune Instagram story pubblicate nelle scorse ore dall’aeroporto di Ibiza, mentre assieme alla fidanzata Giulia Salemi si stava per imbarcare sul volo di ritorno in Italia. La coppia ha infatti trascorso le vacanze sull’isola spagnola e poi si è trovata a fare i conti con la valigia “lievitata” con conseguente sovrapprezzo da pagare al banco del check-in. “Momento informazione – ha esordito l’ex gieffino -. Ma la valigia al ritorno pesa di più? All’andata pesava 21 chilogrammi e adesso 25… Com’è possibile?“. Al che Giulia Salemi ha dato una spiegazione quantomeno esilarante: “Certo, i vestiti utilizzati e piegati male fanno più volume e pesano di più. Se metti una pila di magliette ben piegate pesa meno“. Al che Pretelli ha sentenziato: “Adesso la lascio qui, ho deciso”.