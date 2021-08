“Sono per l’obbligo vaccinale per tutte le categorie pubbliche e che stanno vicine ai giovani, quindi anche insegnanti e medici“. Queste le parole del candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, sulla possibilità dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli insegnanti al rientro in classe a settembre. A pochi minuti di distanza arriva però la netta presa di posizione contraria di Matteo Salvini, in visita con il pediatra a un banchetto della Lega a Milano, che dice di essere “contro ogni tipo di obbligatorietà. Non chiederò mai all’insegnante di mia figlia di mostrarmi il certificato di vaccinazione”, ha concluso il leader leghista.