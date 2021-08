“Ho avuto un piccolo attacco di cuore ma le cose si stanno sistemando. Ho bisogno un po’ di riposo ma tornerò presto“. A scriverlo su Twitter è Bob Odernick: lo scorso 28 luglio l’attore era collassato sul set di Better Call Saul ed era stato trasportato d’urgenza in ospedale. Si trovava ad Albuquerque per girare una scena della serie spin-off e al tempo stesso prequel di Breaking Bad quando si è sentito male. Ma ora il peggio è passato: “Ringrazio anche per l’amore mostrato da parte di tutti coloro che hanno espresso preoccupazione e interesse per me. È qualcosa di travolgente. Ma sento l’amore e significa davvero tanto”. L’attore ha ringraziato i medici che si sono presi cura di lui e la produzione di Better Call Saul.

Hi. It’s Bob.

Thank you.

To my family and friends who have surrounded me this week.

And for the outpouring of love from everyone who expressed concern and care for me. It’s overwhelming. But I feel the love and it means so much.

