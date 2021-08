Gianmarco Tamberi è campione olimpico dell’alto. Oro ex aequo con Mutaz Essa Barshim. 2,37. Sono amici, niente spareggio: medaglia condivisa. Tamberi è un esempio di come si ama e si affronta lo sport, anche perché l’oro arriva dopo un pesante infortunio. E la vita privata? Al suo fianco c’è una fidanzata. Si chiama Chiara Bontempi, classe 1995, nata ad Ancona e laurea conseguita a Verona, lei e Gianmarco di sposeranno presto: lui le aveva promesso che le nozze sarebbero arrivate dopo le Olimpiadi. E allora, ci siamo… Tre giorni fa sul suo profilo Instagram Chiara scriveva: “L’emozione è tanta… Stai per vivere il tuo sogno amore mio, un sogno che aspetti da anni… Vivilo con la grinta, la convinzione e la forza che solo tu hai. E sopratutto… divertiti e goditi finalmente questi giochi olimpici. Lontani ma sempre vicini… sono con te! Ti meriti il meglio vita mia“. E due settimane fa, ecco il post della proposta di matrimonio: “Ti direi di sì ogni singolo giorno”. Evviva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Bontempi (@bontempichiara)