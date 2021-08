Nuovo sit-in contro il green pass nel pomeriggio a Roma. La manifestazione, regolarmente preavvisata, è stata promossa da Fronte del dissenso. Attese in Piazza del Popolo circa 500 persone. A invio dell’evento ci sono stati attimi di tensione tra i manifestanti e alcuni attivisti di Forza Nuova arrivati in piazza per unirsi alla manifestazione.