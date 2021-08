Migliaia di persone si sono radunate a Place de la Republique, a Parigi, per protestare contro le nuove norme sul Green pass stabilite dal governo. Durante manifestazione si sono verificati scontri e cariche degli agenti di polizia che hanno utilizzato gas lacrimogeni e mezzi pesanti con idranti per disperdere la folla. Nel video un gigantesco corteo di parigini contrari al certificato sfila per le strade della capitale francese.