Tu chiamale se vuoi, coincidenze. X Factor chiude i battenti nel Regno Unito, dove Simon Cowell gli ha dato vita. Diciassette anni possono bastare, dice la rete ITV. E allora “ciao”. La pandemia ha accelerato un processo già in essere, rendendo casting e realizzazione molto complessi. D’altronde anche da noi, in Italia, il format “è stanco”. Ascolti deludenti per diverse stagioni, anche se in risalita nel 2020. Al netto dello share, un bel po’ di noia. Questa stagione ci sarà un nuovo conduttore: al posto di Alessandro Cattelan (sbarcato in Rai) ecco Ludovico Tersigni, attore 26enne conosciuto dai giovani, meno dal resto del Paese. Vedremo come va. Quel che è certo è che il format in sé (nonostante il fortunato innesto di Emma in giuria insieme a Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli) ha perso quasi ogni traccia di smalto. Eppure proprio ora, chi da X Factor è uscito non vincitore sta letteralmente conquistando il mondo. I Maneskin, naturalmente. Segno che televisivamente il programma soffre ma musicalmente può ancora dare? Chissà. Forse, segno che ha dato davvero tutto.