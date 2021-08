La domanda, i giornali di gossip, se la fanno un po’ tutti: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme? La ragione è uno scatto postato sul profilo Instagram del manager, nel quale i due sono a Capri in vacanza e si sono fatti un selfie “vicini vicini”. Che la coppia fosse rimasta unita anche dopo la fine del matrimonio è cosa nota. Così come il fatto che Gregoraci e Briatore vivono a due passi l’uno dall’altra per il bene del figlio Nathan Falco. D’altronde il loro legame ha superato tutti i pettegolezzi venuti fuori con la partecipazione di lei al Grande Fratello. Ma sarà di nuovo amore? “Scommettiamo” di più su un solido legame… Chissà.

