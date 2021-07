È approdata all’Arena del Mare di Genova il 30 luglio con il suo “Padroni di niente tour“. E, come racconta il Secolo XIX, Fiorella Mannoia ha trovato il modo per farsi una foto con i volontari della Croce verde San Gottardo & Sezione Burlando. Dietro il gruppo, un’ambulanza. Non una qualsiasi: “Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta“: sono le parole di una sua canzone quelle scelte per essere mostrate sul veicolo medico. E sulla pagina Facebook della Croce Verde si legge: “Chi ci conosce sa che sulle nostre ambulanze abbiamo la tradizione di mettere una frase, spesso di una canzone. Una di queste e un pezzo di una bellissima canzone di Fiorella Mannoia che stasera in occasione del suo bellissimo concerto a Genova ci ha incontrato e visto l’ambulanza. Una grandissima Artista e Donna, disponibile e simpatica. Grazie di cuore da tutti noi”.