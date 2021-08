Guido Catalano approda per la prima volta nel mondo dei podcast con un daily in 20 puntate di “servizio pubblico sentimentale”. A partire dal 2 agosto su tutte le piattaforme di audio gratuite e sul sito di Chora Media, il poeta esperto di affari amorosi risponderà alle richieste d’aiuto degli innamorati infelici, dei mariti insicuri, dei traditori potenziali e di chiunque abbia bisogno di un po’ di balsamo sull’organo che irrora sangue e emozioni nelle nostre vite per regalare consigli spropositati, perle di saggezza, strategie autolesionistiche e cazzeggi poetici. Un podcast esilarante e intimo per parlare d’amore nei momenti più estremi, ma anche per toccare temi diversissimi come l’omosessualità e il body shaming e la solitudine metropolitana, con una leggerezza capace di rara intensità.