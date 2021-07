“Insicuro e vulnerabile, ma anche pestifero e sarcastico“. Sarà così il principe George nel cartone animato satirico che ne racconterà le gesta. Un’idea di Gary Janetti, già sceneggiatore dei Griffin (facile intuirlo guardano il trailer). Si chiama The Prince, si compone di 12 puntate, è una produzione HBO e ci sono proprio tutti: Carlo, lamentoso e indolente, la Regina Elisabetta, golosa di snack che sgranocchia senza curarsi dell’etichetta, William, Kate e persino Harry (nella versione originale la voce è di Orlando Bloom) e Meghan. Il protagonista però è lui, George, 8 anni, star planetaria, futuro re. E le polemiche sono arrivate puntuali: i bambini non si toccano, figuriamoci quelli di William e Kate. “È terribile e incredibilmente di cattivo gusto deridere e rappresentare il principe George, Louis e Charlotte. Sono bambini che hanno bisogno di essere protetti e ciò è assolutamente inutile. Si sta oltrepassando il limite, è disgustoso”, le parole dell’esperta di questioni reali Angela Levin, spesso citata dai tabloid. E anche gli utenti britannici sono furiosi, almeno una buona parte. Che succederà quando The Prince sarà trasmesso?