Lasciarsi alle spalle rancori e ricominciare con serenità dopo un matrimonio finito. Probabilmente sia Andrea Roncato che Stefania Orlando lo hanno fatto, solo che lui, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, non sfoggia un atteggiamento zen: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi“, dice, con riferimento a un ‘paragone’ fatto quando Orlando era al Grande Fratello. Roncato ribadisce poi che “la colpa” della fine del matrimonio non è stata solo sua e che quindi prendersela è stato sbagliato. Infine, sempre con discreto savoir faire, precisa: “Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito” . E sia.