“Io e Myriam, dopo vari tentativi, abbiamo capito che non possiamo più crescere come una coppia“, così Quentin Kammermann in una Instagram story pubblicata ieri 29 luglio. Dunque è finita la relazione tra il pubblicitario francese e Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero, attrice e figlia di Rossella Izzo. I due, fidanzati dal 2016, hanno un bambino di 4 anni di nome Jacques. Quentin ha aggiunto: “Le fondamenta biculturali della nostra coppia ci hanno arricchito incredibilmente e stimolato su tanti piani. La vita ha benedetto il nostro amore con il più incredibile dei bambini ed entrambi ci sentiamo onorati e portati a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia”.

Solo qualche mese fa, Kammermann era entrato nella casa del Grande Fratello Vip per far visita a Myriam, in quell’occasione lui le aveva detto: “Ti amo tanto… devo dirti delle cose. Da quando sei entrata, tu mi sorprendi sempre. Hai un grande coraggio, devi capire la quantità di amore che stai dando lì fuori. Voi state dando veramente un sacco d’amore alle persone. E tu lo fai benissimo”. Lei, emozionata, gli aveva risposto: “Quanto sei bello… bellissimo”. Ora la coppia chiede privacy: “Ci sentiamo così grati con tutti voi che ci avete espresso il vostro supporto. E vi chiediamo privacy e spazio per l’inizio di questa nuova vita”, ha scritto lui.