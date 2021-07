Ok al vaccino Spikevax (Moderna) per le ragazze e i ragazzi dai 12 ai 17 anni d’età. Lo ha stabilito l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, che ha accolto l’indicazione dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali. Secondo il Comitato tecnico-scientifico, i dati a disposizione della comunità scientifica dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino per i giovani.

Il via libera arriva dopo quello già deciso, il 31 maggio scorso, per il vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer-BioNTech. Al momento circa la metà dei Paesi europei ha scelto di estendere ai 12 anni l’età minima per la vaccinazione. Accanto al nostro Paese, ci sono Francia, Spagna, Slovenia, Austria, Lituania, Lettonia, Estonia, Ungheria, Danimarca, Slovacchia, Repubblica Ceca, Danimarca, Romania e Bulgaria. I Paesi che raccomandano la somministrazione solo ai bambini in condizione di vulnerabilità o che vivono con persone fragili sono Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Svezia e Finlandia.