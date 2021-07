Carrefour ha da poco dato vita al suo magazine tutto digitale: Vivi di Gusto. Uno strumento pratico e utile, da consultare comodamente online per essere sempre aggiornati sul variegato mondo del cibo, del vino e della cura della casa.

Spesso, infatti, nella vita quotidiana scarseggia il tempo da dedicare alla ricerca di stimoli divertenti e originali, in grado di rendere i propri pasti più stuzzicanti e sani e la propria abitazione più accogliente e

personalizzata. Vivi di Gusto si propone come un punto di riferimento di rapido accesso per avere una panoramica completa su ricette, scelta di materie prime e altro ancora, all’insegna di una lettura gradevole e interessante.

La rubrica Cucina Creativa permette, per esempio, di trovare idee particolari e semplici al tempo stesso, da realizzare senza difficoltà utilizzando i prodotti consigliati, che si possono acquistare presso i punti vendita Carrefour oppure online. Le ricette sono spiegate in maniera chiara, senza dare nulla per scontato, in modo da essere facilmente replicabili anche dai meno talentuosi in cucina.

Lo stesso principio ispira i suggerimenti presenti in ognuna delle rubriche che compongono Vivi di Gusto, anche quando si affronta la tematica dell’Arte in Tavola: suggestioni fantasiose per consentire a tutti di ottenere eleganti mise en place per rendere la tavola pronta ad accogliere al meglio gli ospiti o anche solo per dare un tocco diverso a un pranzo in famiglia.

Una bella tavola con invitanti piatti deve essere completata da buon vino, da scegliere adeguatamente tra le numerose cantine ed etichette che fanno grande il nostro territorio, ricco di produttori esperti che sanno stupire il palato con deliziosi bouquet. Un viaggio sorprendente fra le regioni italiane alla scoperta dei vini migliori è il contributo di Vino e Dintorni, rubrica che coinvolge il lettore e gli regala preziose indicazioni per individuare anche gli abbinamenti più adeguati, in modo da valorizzare tutte le portate.

E a proposito di portate, la loro ottima riuscita non può prescindere dalla qualità delle materie prime utilizzate e dalla cura impiegata nella loro produzione. Vivi di Gusto dà modo, grazie alla rubrica Pillole dell’Esperto, di ricevere consigli direttamente da professionisti del settore per imparare a identificare le vere eccellenze alimentari, così diffuse nel nostro paese, e a rendere così ogni ricetta un vero trionfo di gusto e salute.

Inoltre, da tenere in considerazione, oggi più che mai, è la salute del nostro pianeta, che va tutelata attraverso un atteggiamento sostenibile e azioni concrete volte a ridurre l’impatto ambientale. Tutto questo si traduce in un programma targato Carrefour che trova spazio sul magazine digitale all’interno della rubrica Act for Food: informazioni importanti che puntano a valorizzare l’impegno dei piccoli produttori, e a incentivare, tra l’altro, la lotta allo spreco alimentare e il tracciamento delle materie prime. La strada verso un miglioramento delle condizioni dell’ambiente è lunga, ma parte dai piccoli gesti quotidiani che ognuno può compiere, con senso di responsabilità e partecipazione.

Vivi di Gusto ha tutte carte in regola, quindi, per diventare un fedele alleato degli italiani nella vita di tutti i giorni, affrontando tematiche di largo interesse con un approccio pratico, attuale e stimolante.