Uno stabilimento balneare a Ostia come location, il karaoke con artisti noti, i fuochi d’artificio sul finale e ovviamente una torta con le candeline da spegnere: festa a sorpresa per Francesca Verdini. La compagna di Matteo Salvini, figlia di Denis Verdini, ha compiuto 29 anni celebrata da amici e parenti sul litorale romano. Il leader della Lega si è presentato alla festa in camicia bianca e jeans, la festeggiata ha raggiunto Ostia con un look ancora più sportivo in canottiera e pantaloni con degli strappi.

“Ho sempre amato i compleanni, perché mi fanno sentire vicina vicina a tutte le persone che amo, anche quelle più lontane fisicamente. Sono tanto felice e tanto fortunata. Grazie a tutti per gli auguri e per tutte le dolcissime attenzioni”, ha scritto su Instagram la Verdini che ha dedicato nelle ore successive un post al compagno: “Sei sempre tu a togliermi il respiro. Grazie amore immenso della mia vita“, parole accompagnate da una foto romantica insieme.

Un lungo bacio, poco prima, era stato immortalato dai presenti e rilanciato sui social. A firmare la colonna sonora della serata due artisti d’eccezione Pupo e Albano che si esibiscono nel tradizionale “tanti auguri a te” e poi si scatenano con le proprie hit: “È stata una festa bellissima, mi hanno invitato e sono andato. Una festa piena di umanità, davvero una grande serata. Io ho cantato Felicità e l’inno di Mameli”, ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco all’Adnkronos.

Pupo schiera i suoi cavalli di battaglia mentre la Verdini canta al karaoke con le amiche, intonando gli evergreen di Lucio Battisti, a partire da “La canzone del sole”. Tanti amici, molti giovanissimi, ma tra gli inviatati anche alcuni parlamentari, spicca Claudio Durigon, dominus romano della Lega e sottosegretario all’Economia.