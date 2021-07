C’è un podcast molto seguito, Armchair Expert, condotto da Dax Shepard e Monica Padman. In una delle ultime puntate la conduttrice si è rivolta al collega e agli ospiti con questa domanda: “Non posso credere che sono l’unica che si fa la doccia tutti i giorni. Chi vi ha insegnato a non lavarvi?“. Ebbene, ospiti in studio erano Mila Kunis e Ashton Kutcher. L’altro conduttore, Dax Shepard, ha risposto a Padman che non va bene lavarsi tutti i giorni col sapone, “al limite solo con acqua”. E i due attori, genitori di Wyatt Isabelle, 6 anni e Dimitri, 4 anni, hanno affermato che sì, è proprio così. Anzi, ai loro figli fanno il bagnetto “solo quando si vede lo sporco“. “Quando sono diventata mamma non ho mai lavato i miei bambini tutti i giorni – ha spiegato Mila – Neanche quando erano neonati”. Più diretto il marito: “Se riesci a vedere lo sporco su di loro, puliscili. Altrimenti, non ha senso”. E loro due? Doccia tutti i giorni. No. “Solo ascelle e geniali” per Ashton.