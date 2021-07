Francesco Totti e Ilary Blasi letteralmente inseguiti. Da chi? Dai numerosi tifosi che li hanno accolti a Ventotene con tanto di coro: “C’è solo un capitano”. D’altronde è lo scotto da pagare quando si diventa così tanto famosi. Ma l’ex capitano della Roma sembra prenderla con ironia e, all’autista che li stava accompagnando, dice: “Entra dentro l’acqua“.

La coppia, in questi giorni in vacanza insieme ad alcuni amici, sembra che abbia continuato la serata in una barca lussuosa guardando un film. “Movie night”, ha scritto la conduttrice di Canale 5 in una Instagram story. Poi, ha pubblicato uno scatto sensuale in bianco e nero. Calice di vino in mano e testa all’indietro, Ilary sta ricaricando le batterie in vista della nuova stagione televisiva. E Totti la prende in giro: “Oggi stai con il torcicollo“, ha commentato sotto al post. E i fan apprezzano: “Siete troppo simpatici insieme”.