Daniela Poggi a cuore aperto nel salotto estivo di Ra1 1, Estate in Diretta. L’attrice ed ex conduttrice di Chi l’ha visto? è stata ospite di Roberta Capua e Gianluca Semprini e ha parlato di un momento molto delicato della sua vita, quando ha dovuto approcciarsi all’Alzheimer che ha colpito sua madre. “Parte tutto dal 2008 – ha iniziato a spiegare Daniela Poggi – quando ho scritto il recital ‘Io madre di mia madre‘. Mentre provavamo, mamma era seduta sul divano, applaudiva. Era malata di Alzheimer. Ho capito che era quella la storia che dovevo raccontare, il ribaltamento dei ruoli“.

E ancora: “L’incontro con la malattia che mi ha costretto ad accogliere una realtà violenta, ma facendolo con amore. Per lei io ero una mamma, una signora, una sconosciuta. C’è una destabilizzazione, perché ti chiedi come fai a essere la madre di una donna di 90 anni. Anche andare a scoprire un corpo, quelle nudità, quelle intimità, diventa molto complicato“. Un’esperienza che ha poi voluto rielaborare anche nel suo libro Ricordami!: “Questa malattia è stata da me sublimata in creazione artistica, prima con il recital Io madre di mia madre e adesso con il libro Ricordami!. Ho voluto il punto esclamativo perché è una piccola richiesta…”, ha concluso.