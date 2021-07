Tra gli ospiti di Uno Weekend ieri 25 luglio anche Marcella Bella, protagonista di un episodio che ha lasciato i telespettatori senza parole. Quando uno dei conduttori, Beppe Convertini, le ha proposto: “Non si chiede, però io lo faccio sempre.. siccome è una canzone che io amo molto: ci fai a cappella Montagne Verdi?”. Silenzio. “No, questo non me lo dovevate fare“, ha detto la cantante in collegamento da Ischia.

Poi, ridendo, ha spiegato: “Questo sicuramente è uno scherzo. Al mattino non riesco a cantare.. qui è peggio di Hollywood, si va a dormire alle 4, alle 5 di mattina. Non riesco a cantare in questo momento, sono assonnata. È dura”. “Hai ragione.. sei sempre una grande professionista”, è intervenuta Anna Falchi un po’ imbarazzata e pronta a cambiare repentinamente argomento.