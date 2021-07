Panico per David Beckham che durante la tintarella di sole sul suo yacht privato armeggiato in Costiera Amalfitana, ad Amalfi, è stato “pizzicato” dalla Guardia di Finanza. Venerdì scorso il figlio Cruz, 16 anni, assieme alla sorella Harper, 10 anni, hanno iniziato a fare un giro vicino alla barca con la loro moto d’acqua. Dopo qualche minuto però i ragazzi sono stati identificati dalla Guardia di Finanza che è passata all’azione.

“I bambini sono piuttosto giovani. Devi avere 18 anni per andare in moto d’acqua in Italia. – ha detto un testimone al tabloid The Sun – Cruz e Harper avevano appena iniziato a fare jet-ski e cinque minuti dopo è arrivata la barca della polizia. Sia Cruz che Harper indossavano giubbotti di salvataggio e stavano molto vicino allo yacht, quindi è difficile capire quale fosse il problema. David stava prendendo il sole e subito ha lasciato il ponte ed è sceso al piano di sotto per occuparsene, poi ha chiamato i figli per tornare allo yacht e hanno ancorato la moto d’acqua. L’interrogatorio da parte della polizia è andato avanti per circa 45 minuti, anche se sembrava tutto abbastanza amichevole”.

Poi la conclusione nel migliore dei modi: “Durante l’interrogatorio la polizia ha riconosciuto David e gli hanno persino chiesto un selfie. Poi, alla fine, l’ex giocatore si è chinato per un amichevole pugno per un saluto a distanza e in sicurezza e la polizia è andata via”. David e la moglie – ed ex Spice Girl – Victoria, 45 anni, sono stati poi raggiunti dal figlio Brooklyn, 22 anni, accompagnato dalla fidanzata, l’attrice statunitense Nicola Peltz, 26 anni, e dal figlio Romeo, 18 anni. Pare che Brooklyn e Nicola stiano valutando diverse location in Italia per il loro prossimo matrimonio.