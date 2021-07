Jeff Bezos spettatore d’eccezione al Water World Music Festival, l’evento musicale dell’estate sarda che si è tenuto ieri 25 luglio. Circa 200 imbarcazioni e 2.000 spettatori hanno riempito lo spazio naturale di Cala dei Sardi (Olbia) per assistere ad un concerto unico: un palco galleggiante di 640 metri quadri per 5 ore di musica. “Con Il Water World Music Festival torna ad Olbia non solo la grande musica, ma un evento in grado di offrire alla nostra città una vetrina mediatica di livello mondiale”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Marco Balata ad un quotidiano locale.

Stando a quanto riportato da Libero, ad ascoltare Coez, Noyz Narcos, Bob Sincler, Salmo e Mamacita c’era anche il patron di Amazon sul proprio mega yacht Flying Fox, 136 metri di lusso ed alta tecnologia. È lo yacht più costoso di sempre: vale almeno mezzo miliardo di dollari, è stato costruito agli inizi del 2019 nei prestigiosi cantieri tedeschi Lürssen, a Brema e batte bandiera della Cayman Islands.