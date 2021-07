“Dal 13 settembre tutti i dipendenti pubblici dovranno essere vaccinati o sottoporsi ogni settimana a un tampone. È una misura necessaria per contrastare il Covid e tenere al sicuro le persone e le nostre famiglie. L’obbligo riguarderà tutti i dipendenti pubblici, sia quelli che lavorano in prima linea sia quelli negli uffici”. Così il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha annunciato le misure di contrasto al Covid su Facebook.