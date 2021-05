Bill De Blasio decide di prendere i suoi cittadini per la gola. Il sindaco di New York, in conferenza stampa, ha mangiato davanti a milioni di persone patatine e hamburger per convincere gli statunitensi a vaccinarsi. “Vi piacciono? Bene, pensate a questi quando vi vaccinate. Se lo fate, ve li offro io (attraverso un voucher, ndr)”.