Linee ondeggianti e rifiuto della classica linea retta. Sembrerebbe quasi di trovarsi a Barcellona. Invece siamo a Milano, in corso di porta Romana 113, dove è spuntato un murale che ricorda gli edifici di Antoni Gaudì. A realizzarlo l’artista Cosimo Caiffa, conosciuto come Cheone, di origine pugliese ma trasferito a Milano.

L’opera di street art ha già attirato molti curiosi che hanno prontamente fotografato e fatto video al murale. Ma in realtà non è ancora terminata: come specifica lo stesso artista su Instagram, il lavoro sarà finito solo domani, lunedì 26 luglio.

Il rimando all’architetto che realizzò agli inizi del ‘900 Casa Batlò, solo per citare una sua creazione, è fin troppo evidente. Finestre, balconi e architravi non hanno linee rette, solo curve. E sembrano usciti da un sogno. O, sempre per rimanere in tema artistico, da un quadro di Salvador Dalì.