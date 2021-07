Dopo lo scandalo suscitato dall’intervista rilasciata dal Principe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey, proprio ora che sembrava che le acque si stessero placando ecco un nuovo grattacapo per la coppia: Thomas Markle Jr, fratellastro di Meghan, parteciperà al Grande Fratello Vip Australia. Stando a quanto riportato dal Sun, Thomas è atterrato in Australia ieri giovedì 22 luglio ed ora resterà 14 giorni in quarantena a Sydney, prima di partecipare al programma.

Perché tutta questa preoccupazione? Il motivo è presto svelato: di fatto i rapporti tra Meghan e Thomas sono molto tesi. E, nonostante i due non si vedano da circa 10 anni, lui non solo l’ha definita “Falsa, superficiale e presuntuosa”, ma a Live – Non è la D’Urso aveva anche rincarato la dose con delle pesanti affermazioni. Thomas Markle andrà davvero al Grande Fratello Vip? Harry e Meghan potranno dormire sonni tranquilli?