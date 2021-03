“Altro che suicidio, Meghan sapeva a cosa andava incontro”. Thomas Markle jr., il fratellastro maggiore dell’oramai ex duchessa del Sussex è intervenuto a Live – Non è la D’Urso mettendo in discussione ogni affermazione fatta dalla Markle e dal marito Harry durante l’oramai celebre intervista rilasciata dai due a Oprah Winfrey. “Tutta quell’intervista con Oprah è stata una produzione hollywoodiana quasi preregistrata, provata più e più volte”, ha ricordato Markle jr. alla D’Urso – Non vedo molto di mia sorella in questa intervista. Poi c’è stata anche una tempistica sbagliatissima: il nonno del principe sta attraversando un periodo difficile ed è stato egoista da parte loro dare l’ok per la messa in onda. Questo episodio mi ricorda quando due giorni prima il loro matrimonio, mio padre ebbe un infarto e non ricevette mai un messaggio o una chiamata da Meghan”.

La D’Urso ha provato a scavare per ottenere la battuta per un lancio d’agenzia: “La bugia più grande durante l’intervista? Scelgo le accuse razziste. Sono cose ingigantite all’interno del palazzo. Magari sono le opinioni di una singola persona sentite origliando dietro qualche porta. Sono solo commenti che magari non hanno a che fare con la razza. Non vedo, insomma, questo razzismo”. Infine le intenzioni suicide della Markle. “Lei sapeva a cosa andava incontro. Non voleva che stare sotto luci della ribalta. Come avete detto voi in trasmissione: ha sempre pensato a se stessa, ai 40 milioni di dollari di posto in cui vive ora. Lei ha tutto quello che una donna possa desiderare, non posso credere ci sia stato un intento suicida”.

Thomas Markle jr, che Thomas sr. ha avuto da un’altra donna che non è la madre biologica di Meghan, ha anche spiegato che non parla con sua sorella dal 2011. Insomma, informazioni di seconda o terza mano le sue. Come quella di sua sorella che gli avrebbe raccontato dell’ultimatum lanciato da Meghan al padre prima del suo matrimonio: “Se papà avesse disconosciuto me e mia sorella avrebbe potuto partecipare al matrimonio”. Affermazione che peraltro Thomas Markle sr.aveva già smentito nel marzo 2018: “Thomas jr. e la “signora Grant devono tacere su tutto”.