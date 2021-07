Apprezziamo la buona volontà ma è decisamente meglio se Brooklyn Beckham sta lontano dai fornelli. Il figlio di David e Victoria ha pubblicato su Instagram un video che lo ritrae mentre prepara la sua personalissima versione della pasta al pesto. Che poi con il vero pesto non ha nulla a che fare: Brooklyn prepara infatti una salsina con pistacchi tritati, aglio in grande quantità ma soprattutto succo di limone. Un’accozzaglia che ha fatto letteralmente inorridire il web, che si è scatenato nei commenti in difesa del pesto ligure.

“Mamma mia… questa volta hai ucciso un’altra nonna in Liguria“, gli scrive qualcuno. E ancora: “Ti vogliamo bene, ma quello non è pesto”; “Il pesto di pistacchi è una bomba ma non si fa così”. Poi c’è chi ha provato a suggerirgli gli ingredienti giusti: “Basilico e pinoli e basta”, gli dice un utente mentre una signora genovese gli scrive addirittura tutta la ricetta. Speriamo che faccia tesoro di questi consigli.