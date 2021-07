In vacanza a Sabaudia con la famiglia, Ilary Blasi si è concessa un momento di svago e divertimento insieme ad un’amica, lanciandosi con il “volo dell’angelo”. “Siamo pronti”, ha esordito su Instagram. Poi ha aggiunto: “Mi state tutti chiedendo ‘dov’è il Capitano?’ Il Capitano si è cag*to sotto, eh ve lo devo dire così.. come va detto”. Poi ha pubblicato una foto di Totti al mare mentre prende il sole, aggiungendo anche delle emoticon ‘simpatiche’ ma molto esplicite. In seguito ha rassicurato i propri follower (1.8 milioni): “Arrivate sane e salve”.

E solo qualche giorno fa, intervistata da F, si era lasciata andare ad alcune importanti rivelazioni proprio su Francesco Totti e in particolare sul suo addio al calcio (anno 2017): “Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri [..] Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”.

In seguito ha affermato: “I figli? Non sono un collante, anzi semmai il contrario. Ci sono amiche che, uscite dal frullatore dei piccoli, quando si guardano in faccia con il marito scoprono che non hanno più niente da dirsi”. E a loro sarà accaduto lo stesso? “Con Francesco sono 16 anni di matrimonio e 3 di fidanzamento, praticamente metà vita. Abbiamo avuto qualche momento di noia ma di crisi pazzesca no, mai. Le cose con lui funzionano, ma nella vita tutto può cambiare. Per questo voglio poter decidere, essere indipendente e non stare appesa a un uomo”, ha concluso la conduttrice di Canale 5.