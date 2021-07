Molto probabilmente ha avuto un malore e per questo ha perso il controllo della sua auto finendo contro una cancellata, a Cavaria Con Premezzo, in provincia di Varese. È morta così questa mattina Margherita Beccegato, 87 enne mamma dell’ex campione di calcio Billy Costacurta. Lo schianto è avvenuto intorno alle 9.20 della mattina di venerdì 23 luglio in via Padre Reginaldo Giuliani: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio (Varese), unitamente al 118 e alla Polizia Locale, ma per l’anziana donna non c’è stato nulla da fare. Ora verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. Margherita Beccegato viveva a Jerago con Orago, in provincia di Varese, città natale dell’ex campione del Milan e della Nazionale.