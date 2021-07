Nicolò Zaniolo ha saltato l’allenamento mattutino con i compagni della As Roma per “motivi familiari”. Il giovane calciatore, infatti, oggi 23 luglio è diventato papà di Tommaso, il bimbo avuto dalla ex fidanzata Sara Scaperrotta. La giovane ha partorito all’ospedale romano San Pietro Fatebenefratelli con accanto Nicolò. La giovane coppia, nonostante gli ultimi attriti e le pesanti accuse di Sara nei confronti del calciatore, sembra aver trovato finalmente un punto d’incontro.

