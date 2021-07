Parla di “legittima difesa” dettata da “un’aggressione da parte di una persona già nota alle forze dell’ordine” Matteo Salvini, che a poche ore dall’arresto dell’assessore alla Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, accusato di aver sparato e ucciso un 39enne di origine straniera, ha pubblicato un video in cui prende le difese dell’esponente leghista. “Altro che far west” dice Salvini nel filmato diffuso sui social. Il leader della Lega pur invitando ad “aspettare le ricostruzione”, sembra aver pochi dubbi sulla dinamica: “A fronte di un’aggressione, come extrema ratio la difesa è sempre legittima. E se fosse vero che il soggetto, che purtroppo è morte, fosse già noto alla polizia evidentemente non si è trattato di un regolamento di conti. La difesa in questo caso è sempre legittima” conclude. Dichiarazioni a cui replica critico il Movimento 5 stelle, che chiede alla Lega di lasciar lavorare la magistratura. “Quanto avvenuto ieri sera a Voghera è un fatto drammatico e grave che andrà chiarito dalle autorità inquirenti. Invitiamo la Lega a stare al suo posto. La ricostruzione dell’accaduto non è questione di competenza del Carroccio”. L’esponente del Carroccio ha esploso un colpo di pistola dopo una lite davanti al bar. Ha dichiarato di essere stato spinto e che cadendo gli sarebbe partito il colpo. Le condizioni della vittima, che all’inizio non sembravano preoccupanti, si sono aggravate rapidamente fino alla morte.