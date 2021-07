Manu Chao, a Genova, vent’anni dopo. All’epoca, nel 2001, nei giorni del tragico G8, il cantante francese infiammava migliaia di ragazzi in Piazzale Kennedy. Dopo due decenni eccolo invece prima partecipare alla commemorazione di Carlo Giuliani in piazza Alimonda ed intonare Clandestino, poi di nuovo la sera in una data supplementare del festival Goa-Boa, eccolo ai Giardini Luzzati con una formazione minore: lui alla chitarra classica, Luciano Falco altra chitarra e Mauro Mancebo alle percussioni.

La Vida Tombola, omaggio a Diego Armando Maradona, La Despedita, Mr. Bobby, infine Clandestino e Desaparecido. Manu Chao ha anche postato una foto su Twitter dove è stato fotografato di spalle, come una persone qualunque, in mezzo alla folla. “In questo giorno speciale, continuiamo a ricordare e a denunciare le barbarie della polizia a Genova nel 2001 – ha scritto Manu Chao – Un abbraccio forte alla famiglia di Carlo Giuliani e al mio grande amico e professore di lotta Don Andrea Gallo. Sempre grato di averti conosciuto”.