Partenza sprint per la puntata de Il pranzo è servito andata in onda ieri 20 luglio su Rai 1. A sorprendere i telespettatori è stata una frase di Flavio Insinna. Dopo aver interrogato i concorrenti su un oggetto inusuale che si può utilizzare in cucina, il conduttore ha mostrato una sorta di molla. Tra tentativi e indizi è il campione Luca ad indovinare: “È uno schiaccianoci!“. Risposta corretta e Insinna mostra il funzionamento dell’oggetto misterioso: “Bambini non lo fate a casa, è pericolosissimo“, ha esordito. E poi ancora, ironico: “Ci siamo feriti in quattro per provarlo…Sto scherzando, ma gli autori mi hanno chiesto di provarlo e ho detto di no, non lo fate”, ha concluso tra le risate dei presenti in studio.