È notizia di queste ore: Page Six avrebbe ottenuto una pagina della sceneggiatura del revival di Sex and The City. Adesso sappiamo quindi che Samantha (Kim Cattrall) non ci sarà, che le protagoniste appariranno invecchiate, a dare “un tocco di verità” (ci mancava solo fossero piene zeppe di botox e… ah, una di loro sembra in effetti esserlo) e che Carrie (Sarah Jessica Parker) è sempre Carrie. Avrà pure 50 anni ma la dinamica pare sia identica: matrimonio con Mr.Big finito, lei che se ne lamenta a cena con Stanford, Miranda e Charlotte. Conduttrice di un podcast, Carrie si chiede se sia diventata “una delle ex mogli di cui Big si prende cura”. I fan sono divisi. Sex and the City poteva adeguarsi al mondo in cui viviamo proponendo tematiche diverse, inclusive oppure era meglio “lasciarlo lì”, con la Carrie che il pubblico conosce bene sempre identica a se stessa solo con i capelli bianchi? D’altronde è solo uno stralcio di sceneggiatura… Chissà cosa accadrà, oltre a questo.