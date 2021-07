Nei giorni in cui si discute dell’introduzione del Green Pass per eventi e ristoranti al chiuso, anche all’interno delle Aule del Parlamento si parla di certificazione verde. Come fare con i senatori e i deputati non vaccinati? “Io sono vaccinato e credo che lo sia la gran parte dei senatori – dice Ignazio La Russa, rispondendo a una domanda di Andrea Marcucci (Pd) come vicepresidente di Palazzo Madama all’inizio della seduta di martedì 20 luglio – Ma i non vaccinati potremmo metterli al piano di sopra, distanziati e con mascherina. Gli altri vaccinati, senza mascherina e vicini, di sotto. Questa è la mia opinione, non discriminante ma di precauzione”.