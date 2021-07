firma sui referendum sulla giustizia promossi da Radicali e dalla stessa Lega. Ma tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il segretario leghista, Matteo Salvini, dall’asse per “trovare una mediazione” sul disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, agli attacchi al reddito di cittadinanza, fino, appunto, allo stesso dossier legato alla giustizia, L’ultimo punto di contatto è lapromossi da Radicali e dalla stessa Lega. Ma tra il leader di Italia Viva,, e il segretario leghista,, dall’asse per “trovare una mediazione” suln contro l’omotransfobia, agli attacchi al reddito di cittadinanza, fino, appunto, allo stesso dossier legato alla giustizia, le affinità sono sempre più evidenti

Nel giorno in cui l’ex premier si è presentato a Roma a Largo di Torre Argentina per firmare tutti e sei i quesiti referendari (di fatto, ‘superando’ anche Fratelli d’Italia, che si era smarcata da Salvini su custodia cautelare e abrogazione della legge Severino nella parte relativa all’incandidabilità per i condannati definitivi, ndr), però, Renzi nega: “Sempre più vicino a Salvini? La mia una scelta di campo? Il primo e più preoccupante tema per i cittadini, sono le vaccinazioni e il Green pass. Io su questo tema ho una posizione che è diametralmente opposta a quella di Salvini e Meloni, sono a favore dell’obbligo dei vaccini per scuola e sanità e per l’utilizzo spinto del Green pass”. Quindi insiste: “La politica non è fatta per gli influencer. C’è una profonda divergenza tra noi e Salvini“. Chiarendo inoltre di non sentirsi più vicino al leader leghista che al segretario Pd Enrico Letta.